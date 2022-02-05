Борцы с "идолопоклонством" украли с территории музея скульптуру богини

Ранее вандалы несколько раз повредили статую.

С территории государственного историко-архитектурного музея Дадиани в Грузии была похищена бронзовая скульптура колхидской богини — копия артефакта 8 в. до н.э.

Как сообщает грузинское издание OdishiNews, кражу обнаружили в субботу, 5 февраля, сотрудники музея во время утреннего обхода территории.

Установленная в 2018 году бронзовая скульптура "Колхиш Нана" ранее уже была объектом нападения вандалов, которые называют себя борцами с "идолопоклонством". Несколько раз ее повредили, сбросив с постамента. Разрушители скульптуры тогда оставили записку с объяснением таких действий.

Теперь статуя исчезла, ее поисками занимается грузинская полиция, изучая записи камер наблюдения.

Бронзовая скульптура является копией археологической находки, обнаруженной во время раскопок в деревне Цаиши Зугдидского муниципалитета в 2005 году. Этот артефакт был создан в первой половине 8 века до нашей эры. Прообразом колхидской богини, вероятно, было фригийское божество Кибела.

Напомним, ранее боевики движения "Талибан" избрали мишенями для тренировки в стрельбе скальные ниши в афганском городе Бамиани, где раньше стояли гигантские статуи Будды – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте также: