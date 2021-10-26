В Полтавской области сбросили с постамента памятник Чапаеву

Cкульптуру Чапаева планировали убрать еще в 2015 году.
В Лубнах и Лохвице Полтавской области неизвестные разрушили памятники советских времен.
Об этом 26 октября говорится в сюжете ТСН.14:00.
Отмечается, что скульптуру Чапаева планировали убрать еще в 2015 году, но местные власти переименовали скульптуру в памятник чапаевской дивизии и даже периодически красили его в золотой цвет, надеясь, что это убережет его.
Разрушили неизвестные также бюст комсомольцам в Лохвице.
А вот памятник генералу Третьяку в Хороле устоял, но получил надпись "убийца". Именно уроженец Хорол Иван Третяк отдал приказ советским военным пилотам сбить корейский Боинг в 1983 году близ Сахалина.
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