На Полтавщині скинули з постаменту пам'ятник Чапаєву

Cкульптуру Чапаєва планували прибрати ще у 2015 році.
У Лубнах та Лохвиці, що на Полтавщині, невідомі зруйнували пам’ятники радянської доби.
Про це 26 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.14:00.
Зазначається, що скульптуру Чапаєва планували прибрати ще у 2015 році, але місцева влада перейменувала скульптуру на пам'ятник чапаєвської дивізії і навіть періодично фарбували його у золотий колір, сподіваючись, що це вбереже його.
Зруйнували невідомі також бюст комсомольцям у Лохвиці.
А от пам'ятник генералу Третяку у Хоролі встояв, але отримав напис "вбивця". Саме уродженець Хоролу Іван Третяк віддав наказ радянським військовим пілотам збити корейський Боїнг у 1983 році поблизу Сахаліна.
Читайте також: