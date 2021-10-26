На Полтавщині скинули з постаменту пам'ятник Чапаєву

На Полтавщині скинули з постаменту пам'ятник Чапаєву

Cкульптуру Чапаєва планували прибрати ще у 2015 році.

У Лубнах та Лохвиці, що на Полтавщині, невідомі зруйнували пам’ятники радянської доби.

Про це 26 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.14:00.

Зазначається, що скульптуру Чапаєва планували прибрати ще у 2015 році, але місцева влада перейменувала скульптуру на пам'ятник чапаєвської дивізії і навіть періодично фарбували його у золотий колір, сподіваючись, що це вбереже його.

У Полтавській області невідомі зруйнували два радянські пам'ятники | Новини України

Зруйнували невідомі також бюст комсомольцям у Лохвиці.

А от пам'ятник генералу Третяку у Хоролі встояв, але отримав напис "вбивця". Саме уродженець Хоролу Іван Третяк віддав наказ радянським військовим пілотам збити корейський Боїнг у 1983 році поблизу Сахаліна.

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