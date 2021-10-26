На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі: деталі

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Станція працює в штатному режимі.
На території Рівненської атомної електростанції, що розташована у місті Вараш, сталася аварія на трубопроводі.
Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
На відкритій території біля блоку № 3, який перебуває на плановому ремонті, сталася розгерметизація водневого трубопроводу і спалах водню без подальшого горіння.
Персонал станції перекрив трудопровід. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Станція працює в штатному режимі.
У ДСНС запевняють, що радіаційний та протипожежний стан в межах норми.
Раніше повідомлялося, що на Рівненську АЕС постачали неякісні засоби для дезактивації.