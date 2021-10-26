На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі: деталі

На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі: деталі

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Станція працює в штатному режимі.

На території Рівненської атомної електростанції, що розташована у місті Вараш, сталася аварія на трубопроводі.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На відкритій території біля блоку № 3, який перебуває на плановому ремонті, сталася розгерметизація водневого трубопроводу і спалах водню без подальшого горіння.

Персонал станції перекрив трудопровід. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Станція працює в штатному режимі.

У ДСНС запевняють, що радіаційний та протипожежний стан в межах норми.

Раніше повідомлялося, що на Рівненську АЕС постачали неякісні засоби для дезактивації.

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