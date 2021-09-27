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На Рівненську АЕС постачали неякісні засоби для дезактивації

На Рівненську АЕС постачали неякісні засоби для дезактивації

Фото: Нацполіція

Переможець тендеру відправляв продукцію, яка не відповідала вказаним у договорі вимоги.

Підприємство, яке стало переможцем тендеру і уклало у 2020 році  договір з Рівненською атомною електростанцією, поставляло засоби для дезактивації, які не відповідали заявленим вимогам. 

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції. 

“За результатами проведеної судової експертизи попередньо вилучених зразків з’ясувалося, що коефіцієнт дезактивації зразків миючого засобу не відповідає вимогам тендерної документації замовника та умовам договору”, - сказано у повідомленні.

У рамках розслідування було проведено санкціоновані обшуки, зокрема у виробничих приміщеннях підприємства. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка будуть ретельно вивчати.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. 

Слідчі проводять підготовку для оголошення підозр фігурантам кримінального провадження.

Нагадаємо, в червні цього року на Рівненській атомній електростанції було відключено від мережі енергоблок №4. Сталося це, оскільки спрацював аварійний захист.

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