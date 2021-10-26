На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе: детали

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Станция работает в штатном режиме.
На территории Ровенской атомной электростанции, расположенной в городе Вараш, произошла авария на трубопроводе.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
На открытой территории возле находящегося на плановом ремонте блока № 3 произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без дальнейшего горения.
Персонал станции перекрыл трудопровод. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Станция работает в штатном режиме.
В ГСЧС уверяют, что радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы.
Ранее сообщалось, что на Ровенскую АЭС снабжали некачественные средства для дезактивации.