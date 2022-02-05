Борці з “ідолопоклонством” украли з території музею скульптуру богині

Раніше вандали кілька разів пошкодили статую.

З території державного історико-архітектурного музею Дадіані у Грузії викрали бронзову скульптуру колхідської богині — копію артефакту 8 ст. до н.е.

Як повідомляє грузинське видання OdishiNews, крадіжку виявили у суботу, 5 лютого, співробітники музею під час ранкового обходу території.

Встановлена у 2018 році бронзова скульптура “Колхіш Нана” раніше вже була об’єктом нападу вандалів, які називають себе борцями з “ідолопоклонством”. Кілька разів її пошкодили, скинувши із постаменту. Руйнівники скульптури тоді залишили записку із поясненням таких дій.

Тепер статуя зникла, її пошуками займається грузинська поліція, вивчаючи записи із камер спостереження.

Бронзова скульптура є копією археологічної знахідки, виявленої під час розкопок у селі Цаїші Зугдідського муніципалітету у 2005 році. Цей артефакт було створено у першій половині 8 століття до н. е. Прообразом колхідської богині, ймовірно, було фригійське божество Кібела.

Нагадаємо, раніше бойовики руху “Талібан” обрали мішенями для вправляння у стрільбі скельні ніші в афганському місті Баміані, де раніше стояли гігантські статуї Будди - об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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