Порятунок 5-річного Раяна в Марокко: дитина померла

Хлопчик впав до колодяця 1 лютого.

У Марокко рятувальники завершили операцію з порятунку 5-річного Раяна, який застряг у колодязі, але дитина померла.

Про це повідломило видання 2M.ma

Дитина провалилася до 32-метрового колодязя 1 лютого. Увесь цей час він там перебував. Рятувальники працювали і день, і вночі, аби дістати хлопчика. Коли їм вдалося врятувати дити ну, то це супроводжувалося радісними вигуками та свистом. Адже на місці зібралися сотні людей.

Heeeee’s OUUUUTTTTTTT. RAYAN IS OUT AND IS HEADING TO THE HOSPITAL. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️



After 5 days of being trapped in a water well.#Rayan #PrayforRayan #الطفل_ريان pic.twitter.com/VvBM9ISrKj — (@Walidbusquets) February 5, 2022

Спершу повідомлень про стан дитини не було. У Мережі опублікували лише відео. На ньому було видно, як рятувальники несуть малого до швидкої. Втім, з'явилася інформація, що Раян помер. Ця звістка стала сенсацією. Тисячі користувачів Мережі висловлюють свої співчуття.

A little boy connected people all over the world. Rest in peace, little angel #Rayan #الطفل_ريان pic.twitter.com/9ZrVwNAjLz — Leen (@leenaladwani) February 5, 2022

До слова, на трагедію відреагував і король Марокко Моххамед IV. У королівській пресслужбі повідомили, що він зателефонував батькам загиблої дитини.

Як повідомлялося, за схожих обставин в Індії торік у колодязь, куди впав хлопчик, полетіли й 40 людей, які прийшли із допитливості. Загинули 11 людей, не врятували й малюка. Крім того, у січні 2019-го в Іспанії в таку саму вузьку свердловину провалився 2-річний Хулен. Дитина провела в ямі два тижні перш, ніж до неї докопали тунель. Але рятувальники знайшли хлопчика без ознак життя.

Новини світу: у Марокко вже четвертий день поспіль намагаються врятувати 5-річного хлопчика