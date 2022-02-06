У Канаді позашляховик протаранив натовп учасників COVID-протестів: відео

Внаслідок інциденту постраждали четверо протестувальників.

У канадському місті Вінніпеґ увечері в п'ятницю, 4 лютого, позашляховик в'їхав у натовп демонстрантів, які протестували проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє CBC.

За словами очільника місцевої поліції Роба Карвера, білий джип протаранив групу протестувальників близько 21:50 за місцевим часом.

Внаслідок аварії постраждали четверо людей, троє з яких отримали легкі травми і не потребували меддпомоги, а ще одного травмованого довелося госпіталізувати. Станом на суботу чоловіка виписали з лікарні.

"Це просто диво, що ніхто не отримав серйозних травм", - підкреслив Карвер. Він додав, що 42-річний водій позашляховика на швидкості намагався втекти з місця пригоди, проїхавши червоне світло, однак його наздогнали приблизно за 40 хвилин і після нетривалої боротьби затримали.

Чоловіку висунули низку звинувачень, зокрема у нападі із застосуванням зброї, небезпечному керуванні транспортним засобом із заподіянням тілесних ушкоджень та відмові зупинитися на місці аварії. Підозрюваний перебуває під вартою.

Карвер відмовився прокоментувати мотиви затриманого, однак вказав, що перші показання обвинуваченого свідчать про те, що ДТП не пов'язана із його поглядами на вакцинацію проти коронавірусу: "Він не був ні за, ні проти якихось спільних поглядів, які витають у країні".

https://t.co/JQx722UNdw — aaron the unacceptable fringe Canuck (@aaroniscloser) February 5, 2022

Нагадаємо, що у Канаді наприкінці січня спалахнули протести проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації від COVID-19. Тк званий "Конвой Свободи" розпочався як мітинг далекобійників за скасування мандату на щеплення від коронавірусу для транскордонних працівників, однак згодом перетворився на масову демонстрацію проти надмірного впливу уряду під час пандемії.

На тлі масових протестів канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо із сім'єю переїхав до таємної локації через занепокоєння щодо безпеки.

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