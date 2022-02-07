У столиці Канади десятого дня COVID-протестів запровадили НС

Поліція пообіцяла штрафувати за надання учасникам протестів будь-якої "матеріальної допомоги".

Надзвичайний стан оголосили в канадській столиці Оттаві в неділю, 6 лютого, на тлі протестів проти проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації від COVID-19, які тривають вже десять днів поспіль.

Про це повідомляє CBC.

За даними місцевої влади, відповідне рішення "відображає серйозну небезпеку та загрозу безпеці жителів, що створюється демонстраціями, які продовжуються, і наголошує на необхідності підтримки з боку інших юрисдикцій та рівнів уряду".

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Зазначається, що НС дозволить Оттаві працювати більш ефективно, щоб керувати основними послугами та зробити закупівлі більш гнучкими.

Також мер міста зможе віддавати розпорядження, які "не суперечать закону, для реалізації плану дій муніципалітету у надзвичайних ситуаціях та для захисту майна, здоров'я, безпеки та благополуччя жителів зони надзвичайної ситуації".

У неділю поліція Оттави також оголосила посилення контролю над протестувальниками в центрі міста, пригрозивши штрафами за передавання учасникам демонстрацій будь-якої "матеріальної допомоги", наприклад палива.

Один із організаторів протестів, зі свого боку, заявив, що мітингувальники знайдуть спосіб обійти розпорядження поліціянтів. Минулої доби поліція Оттави заявляла про брак ресурсів для того, щоб покласти край акціям протесту.

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Нагадаємо, що у Канаді наприкінці січня спалахнули протести проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації від COVID-19, коли декілька сотень вантажівок зайняли центр Оттави.

Так званий "Конвой Свободи" розпочався як мітинг далекобійників за скасування мандату на щеплення від коронавірусу для транскордонних працівників, однак згодом перетворився на масову демонстрацію проти надмірного впливу уряду під час пандемії.

На тлі масових протестів канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо із сім'єю переїхав до таємної локації через занепокоєння щодо безпеки.

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