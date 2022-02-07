Илона Гвоздева в ярком купальнике нырнула в бассейн

Илона Гвоздева в ярком купальнике нырнула в бассейн

Звезда похвасталась спортивным телом.

Украинская танцовщица, победительница "Танцев со звездами-2018" Илона Гвоздева приобщилась к Instagram-трендам.

В частности, в сторис звезда показала кадры, которые были сделаны в августе 2021 года. К члову, на видео Илона в ярком купальнике ныряет в бассейн.

Во время прыжка знаменитость сделала одну гимнастическую позицию, которая в очередной раз продемонстрировала спортивное тело танцовщицы.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

К слову, видео было сделано летом, вероятно тогда, когда Илона находилась на очередном отдыхе.

Поклонники знаменитости однозначно засыпали ее комплиментами. Они отправили ей немало реакций-смайликов.

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