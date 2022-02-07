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Ілона Гвоздьова у яскравому купальнику пірнула до басейну

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Ілона Гвоздьова у яскравому купальнику пірнула до басейну

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

Зірка похизувалася спортивним тілом.

Українська танцівниця, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова долучилася до Instagram-трендів.

Зокрема, у сторіз зірка показала кадри, які були зроблені у серпні 2021 року. До слова, на відео Ілона у яскравому купальнику пірнає до басейну.

Під час стрибка, знаменитість зробила одну гімнастичну позицію, яка вкотре продемонструвала спортивне тіло танцівниці.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

До слова, відео було зроблене влітку, ймовірно, тоді, коли Ілона перебувала на черговому відпочинку.

Прихильники знаменитості однозначно засипали її компліментами. Вони надіслали їй чимало реакцій-смайликів.

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