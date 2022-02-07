Ілона Гвоздьова у яскравому купальнику пірнула до басейну

Зірка похизувалася спортивним тілом.
Українська танцівниця, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова долучилася до Instagram-трендів.
Зокрема, у сторіз зірка показала кадри, які були зроблені у серпні 2021 року. До слова, на відео Ілона у яскравому купальнику пірнає до басейну.
Під час стрибка, знаменитість зробила одну гімнастичну позицію, яка вкотре продемонструвала спортивне тіло танцівниці.
До слова, відео було зроблене влітку, ймовірно, тоді, коли Ілона перебувала на черговому відпочинку.
Прихильники знаменитості однозначно засипали її компліментами. Вони надіслали їй чимало реакцій-смайликів.
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