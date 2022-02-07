Lizzo показала оголене тіло без фотошопу

Реперка поділилася смілим відео у своєму Instagram.
Відома американська співачка та реперка Lizzo показала фігуру без фотошопу.
33-річна знаменитість, яка підтримує ЛГБТ-спільноти та виступає за бодіпозитив, запостила у своєму Instagram сміливий ролик. На відео вона постала повністю оголена. Зірка, справжнє ім'я якої Меліса Джефферсон, сиділа на підлозі, прикриваючи груди руками.
У дописі виконавиця поміркувала про любов до себе.
"Якщо ти любиш мене… ти любиш мене всю. Ви не можете обирати. Ми повинні беззастережно любити одне одного, починаючи з безумовної любові до себе. Знайдіть сьогодні хвилинку і подумайте про умови, за які ми так міцно тримаємось, які не дають нам свободи істинної любові. Станьте вільними у коханні. Ви заслуговуєте на це", – поділилася знаменитість.
У відповідь фани написали в коментарях, що погоджуються з думкою кумирки.
- Які правильні слова
- Ти неймовірна
- Факт! Абсолютно красива! Обожнюю
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