У вокаліста Green Day Армстронга викрали автомобіль

Музикант закликав прихильників допомогти із розшуком автівки.

Вокаліст і гітарист панк-рок гурту Green Day Біллі Джо Армстронг в суботу, 5 лютого, заявив про викрадення автомобіля Chevrolet Chevy II 1962 року у Коста-Месі в американському штаті Каліфорнія.

Відповідне повідомлення він оприлюднив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Моя машина Chevy II 1962 року була вкрадена, - написав він. - Цей автомобіль близький і дорогий усім нашим серцям і перебуває у сім'ї Green Day вже понад 30 років".

Музикант закликав прихильників поділитися будь-якою інформацією, яка зможе допомогти знайти автівку. Допис Армстронга майже 3,5 тис. вподобань і 1,5 тис. поширень.

Раніше українська спортсменка Лілія Подкопаєва, у якої наприкінці жовтня минулого року вкрали Range Rover Sport вартістю більше 100 тисяч доларів, поділилася подробицями інциденту.

My car was STOLEN 1962 Chevy II. This car is near and dear to all our hearts and has been in the GD family for over 30 years. Please send any sighting, tips or info to the Costa Mesa police. Incident # 2015,2016. Please call 714-754-5280 please re-post, & find this car!! pic.twitter.com/BkcaBcxaDg — Billie Joe Armstrong (@billiejoe) February 5, 2022

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