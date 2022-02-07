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У вокаліста Green Day Армстронга викрали автомобіль

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У вокаліста Green Day Армстронга викрали автомобіль

Associated Press

Музикант закликав прихильників допомогти із розшуком автівки.

Вокаліст і гітарист панк-рок гурту Green Day Біллі Джо Армстронг в суботу, 5 лютого, заявив про викрадення автомобіля Chevrolet Chevy II 1962 року у Коста-Месі в американському штаті Каліфорнія.

Відповідне повідомлення він оприлюднив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Моя машина Chevy II 1962 року була вкрадена, - написав він. - Цей автомобіль близький і дорогий усім нашим серцям і перебуває у сім'ї Green Day вже понад 30 років".

Музикант закликав прихильників поділитися будь-якою інформацією, яка зможе допомогти знайти автівку. Допис Армстронга майже 3,5 тис. вподобань і 1,5 тис. поширень.

Раніше українська спортсменка Лілія Подкопаєва, у якої наприкінці жовтня минулого року вкрали Range Rover Sport вартістю більше 100 тисяч доларів, поділилася подробицями інциденту.

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