Австралія оголосила про відкриття кордонів: дата

Від мандрівників вимагатимуть довідки про повну вакцинацію проти COVID-19.

Державні кордони Австралії від 21 лютого вперше за майже два роки відкриються для іноземних громадян.

Про це австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив у понеділок, 7 лютого, повідомляє The Australian.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили під час засідання Комітету національної безпеки Кабінету міністрів країни.

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"Я знаю, що індустрія туризму буде з нетерпінням чекати на це, і впродовж наступних двох тижнів буде можливість як для відвідувачів, так і для них підготуватися до повернення іноземних гостей до Австралії", - вказав очільник уряду Австралії.

За його словами, для в'їзду до країни мандрівники повинні бути повністю вакцинованими проти COVID-19, а також "дотримуватися державних протоколів під час переміщення країною".

Нагадаємо, що згідно з новими правилами, які були встановлені податковою реформою, певні категорії громадян України можуть отримати заборону виїзду за кордон, якщо вони ухиляються від зобов’язань, що наклав на них суд. Детальніше за посиланням.

Найголовнішим для перетину кордонів ЄС стане індивідуальний санітарний статус туриста

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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