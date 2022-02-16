Канада пом’якшить обмеження для COVID-вакцинованих мандрівників

Мандрівників більше не зобов'язуватимуть здавати ПЛР-тест за 72 години до прибуття.

Канада від 28 лютого пом’якшить обмеження на в'їзд для повністю вакцинованих проти COVID-19 мандрівників.

Про це канадський міністр охорони здоров'я Жан-Ів Дюкло заявив у вівторок, 15 лютого, пише CBC.

Зазначається, що відвідувачів більше не зобов'язуватимуть здавати ПЛР-тест за 72 години до прибуття, достатньо буде надати довідку про негативний експрес-тест на антиген, який проводиться максимум за день до поїздки.

"Тести на антигени зазвичай дешевші за молекулярні тести і можуть дати результати протягом декількох хвилин", - вказують у виданні.

Окрім того, від 28 лютого нещеплені діти віком до 12 років, які в'їжджають до Канади з повністю вакцинованими батьками, більше не повинні два тижні уникати відвідування шкіл, дитячих садків або інших багатолюдних місць.

Зауважимо, що зараз мандрівники, які в'їжджають до Канади, повинні надати доказ негативного ПЛР-тестування, зробленого за 72 години до вильоту рейсу або запланованого прибуття на сухопутний кордон.

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Вакциновані мандрівники також можуть бути випадково відібрані для проходження ПЛР-тесту після прибуття. За словами Дюкло, ця програма тестування продовжить діяти, але від 28 лютого мандрівникам більше не доведеться перебувати на карантині в очікуванні результатів тесту.

Тим часом уряд Канади, на тлі покращення ситуації із захворюваністю на COVID-19, планує скасувати поточні рекомендації проти несуттєвих поїздок за кордон. "Ми пройшли пік останньої хвилі, викликаної варіантом "Омікрон", - підкреслив очільник МОЗ країни.

За його словами, якщо умови продовжать покращуватися, низка інших заходів, зокрема вимога тестування для канадців, які відвідують США для коротких поїздок до 72 годин, може бути скасовано.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.