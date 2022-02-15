Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 лютого

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 лютого

За останню добу кількість хворих зросла майже на 30 тисяч.

В Україні станом на ранок 15 лютого 2022 року зафіксовано 29 724 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 305 осіб, 23 235 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 889 осіб, а 59 170 осіб вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 572 417 осіб;

одужало – 3 811 630 осіб;

летальних випадків – 103 255;

проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 осіб, з них отримали першу дозу – 15 594 936 осіб, отримали дві дози – 14 985 576 осіб, отримали додаткову дозу – 24 205 осіб, бустерну дозу – 581 349 осіб. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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