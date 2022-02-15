Україна збільшила імпорт свинини: звідки везуть

Протягом січня продали понад 6,5 тис. тонн м'яса.

Україна в чотири рази збільшила імпорт свинини.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Протягом січня продали понад 6,5 тис. тонн м'яса. З цього охолодженного лише 30%, свіжого - 70%.

Найбільше купували Данія, Нідерланди, Бельгія, Польща, Іспанія. За даними українського клубу аграрного бізнесу, динаміка імпорту свинини за останні два роки постійно збільшується.

Як повідомлялося, український ринок заповнила дешева свинина з Європи: до країни стали більше завозити м'яса. За перший місяць 2022 року імпорт зріс у чотири рази - до понад 6,5 тис. тонн. Ключовими постачальниками свинини в Україну є Данія, Нідерланди та Бельгія. До слова, 79% імпорту - це свіже або охолоджене м'ясо. Решта - заморожений продукт.

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