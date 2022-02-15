Украина увеличила импорт свинины: откуда везут

В январе продали более 6,5 тыс. тонн мяса.

Украина вчетверо увеличила импорт свинины.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В январе продали более 6,5 тыс. тонн мяса. Из этого охлажденного всего 30%, свежего – 70%.

Больше всего покупали Дания, Нидерланды, Бельгия, Польша, Испания. По данным украинского клуба аграрного бизнеса, динамика импорта свинины в последние два года постоянно увеличивается.

Как сообщалось, украинский рынок заполнила дешевая свинина из Европы: в страну стали больше завозить мясо. За первый месяц 2022 года импорт вырос в четыре раза – до более 6,5 тыс. тонн. Ключевыми поставщиками свинины в Украину являются Дания, Нидерланды и Бельгия. К слову, 79% импорта – это свежее или охлажденное мясо. Остальное – замороженный продукт.

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