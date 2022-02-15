Народные приметы, обряды и обычаи 15 февраля 2022 года

Ясная и тихая погода предвещает хороший урожай и роение пчел.
15 февраля верующие и церковь чтят Сретение Господне.
15 февраля: народные традиции
15 февраля – это сретение, громницы, зимобор. Считалось, что в этот день встречается зима с летом. По этому поводу говорили: "Пришла громница — зима половина", поскольку "В этот день февраль к марту приехал".
В честь Сретения в церквях совершали богослужения, святили воду и свечи. Бытовало поверье, что "громницы" (посвящены свечи) весьма помагают от грома. Их специально держали в хозяйствах, и когда приходила гроза, то зажигали, чтобы "гром дома не поджег", а также давали в руки тем, кто умирал, когда читали отходную. Посвященной в этот день водой лечили больные места и сглаз. Даже чумаков, отправлявшихся в дальнюю дорогу, хозяин, дав хлеб и соль, сбрызгивал стритенской водой, а также волов и животных, приказывая: "Боже тебе помоги!".
Каждый хозяин на Сретении тщательно наблюдал за погодой, поскольку, как уже говорилось, встречаются зима с летом.
15 февраля: церковный праздник
Сретение Господне, также Сретение, принесение в Храм — христианский праздник, отмечаемый в исторических церквях и некоторых протестантских конфессиях. Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями произошло на 40 день после Рождества и на 32 день после Обрезания. В Иерусалимском храме Святое семейство встретил Симеон Богоприемец.
15 февраля: что следует делать
В народных традициях свечение огня трансформировалось с принятием христианства в освящение свечей, которые называли громничными. Освящали их в церкви после освящения воды, там же зажигали и несли в дом.
В течение года хранили такие свечи в углу, или же вплетали в дидухи. Такие свечи, по поверьям, обладают исключительной силой и предохраняют дом от бури, ливня или смерча, нива — от бурелома или града, а членов семьи — от "злого глаза" и болезней. Когда приходят из церкви в день Сретения, зажигают "громовую" свечу — "чтобы весеннее половодье не повредило посевы и чтобы мороз дерева не побил". От "громничной" свечи и сам праздник Сретения назывался когда-то еще и "Громница".
Зажигали громничную свечу в следующих случаях:
- когда над домом гуляет страшная непогода;
- когда возникали затруднения при родах;
- когда в деревне пожар, или катаклизм;
- когда человека схватит эпилепсия.
- когда человек умирал, зажигали свечу, чтобы спокойнее перейти ему в мир другой.
Также в этот день почитается память мучеников. Сретенская вода собиралась с сосульок и добавлялась к обычной воде, по поверьям — такая вода целебна и лечит от многих напастей:
- лечит раны и внутренние заболевания;
- спасает от "злого глаза", ведьмы, вурдалака, от сглаза;
- ею кропили воинов перед сражением и чумаков перед походом;
- пчеловоды окропляли ею ульи в начале сезона;
- хозяева окропляли скот во время первого выгона на пастбище;
- окропляли конюшни и скотины от ведьм, чтобы не высасывали из коровы молока.
15 февраля: украинские народные приметы
Крестьяне наблюдали в этот день немало земледельческих примет:
- ясная и тихая погода предвещает хороший урожай и роение пчел;
- ветер – плохой признак;
- оттепель — жди поздней весны;
- если на сретение петух напьется воды из лужи, то жди еще холода.
В этот день гадали, выставляя тарелку с зерном на ночь во двор (если утром роса — урожай, нет росы — плохой признак).
15 февраля: что не стоит делать
- ссориться;
- злословить.
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