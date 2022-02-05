В Украине подорожал хлеб: какая стоимость

Цены растут несколько месяцев.

В Украине снова выросли цены на хлеб: стоимость достигла рекордного уровня за последние пять лет.

Об этом сообщает Agravery.com.

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В феврале 0,6 кг хлеба в супермаркете стоит 25,9 грн. Подорожал в магазинах и нарезной хлеб весом 0,6 кг: стоит 25,5 грн, что больше гривны больше, чем в январе.

Ресурс пишет, что с августа 2021 г. цены на пшеничный хлеб начали расти. К сентябрю цена увеличилась на 0,45 грн. Хлеб стоил 23,4 грн. С этого времени стоимость хлеба ежемесячно растет. В настоящее время стоит 25,9 грн.

Вырос в цене и ржаной хлеб. В январе в супермаркетах цена хлеба составила 30,6 грн. за 0,9 кг. В феврале стоимость составила 31,5 грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины введет временное госрегулирование цен на ржано-пшеничный хлеб и предоставит производителям возможность покупать газ по льготным ценам. Этот продукт был добавлен в список социально значимых товаров.

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