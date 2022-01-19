В Украине введут госрегулирование цен на хлеб

Пшеничный хлеб добавили в список продуктов, имеющих социальную значимость.

Кабинет министров Украины введет временное госрегулирование цен на ржано-пшеничный хлеб и предоставит производителям возможность покупать газ по льготным ценам. Этот продукт был добавлен в список социально значимых товаров.

Об этом шла речь на заседании Кабмина 19 января.

Соответствующее постановление собирались принять сегодня, 19 января, однако его отложили на неделю.

Согласно пояснительной записке проекта постановления, в течение 2021 года стоимость хлеба выросла на 22,9% — 23,8%. В то же время цена на газ для промышленных производителей выросла в шесть раз. В структуре цены на хлеб стоимость газа в январе 2022 года составила 20%. В январе 2021 года она составляла 2%, увеличившись в десять раз.

"На период карантина требует государственного регулирования ценообразование в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный с целью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования своим положением и доступности для населения этой продукции, а также возможности производителям этого хлеба закупать газ на льготных условиях", — сказано в пояснительной записке.

Таким образом, на период действия карантина устанавливается предельный уровень торговой надбавки не более 10% на оптово-отпускные цены. Также производители пшеничного хлеба смогут покупать газ на бирже, который частные производители обязаны продавать по себестоимости плюс 25%.

Напомним, что украинское правительство ввело госрегулирование цен на продукты: в перечне находится 35 продуктов.

Ранее Кабинет министров Украины ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла, а также ввел госрегулирование цен на подсолнечное масло и батон.

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