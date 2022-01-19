В Україні введуть держрегулювання цін на хліб

В Україні введуть держрегулювання цін на хліб

Пшеничний хліб додали до списку продуктів, які мають соціальну значимість.

Кабінет міністрів України запровадить тимчасове держрегулювання цін на житньо-пшеничний хліб та надасть виробникам можливість купувати газ за пільговими цінами. Цей продукт додали до списку соціально значущих товарів.

Про це йшлося на засіданні Кабміну 19 січня.

Відповідну постанову збирались ухвалити сьогодні, 19 січня, однак її відклали на тиждень.

Згідно з пояснювальною запискою проєкту постанови, протягом 2021 року вартість хліба зросла на 22,9% – 23,8%. Водночас ціна на газ для промислових виробників зросла ушестеро. У структурі ціни на хліб вартість газу у січні 2022 року становила 20%. У січні 2021 року вона становила 2%, збільшившись удесятеро.

"На період карантину потребує державного регулювання ціноутворення у сфері роздрібної торгівлі на хліб пшеничний з метою унеможливлення зловживання суб’єктами господарювання своїм становищем та доступності для населення цієї продукції, а також можливості виробникам цього хліба закуповувати газ на пільгових умовах", - сказано в пояснювальній записці.

Таким чином, на період дії карантину встановлюється граничний рівень торгової надбавки трохи більше 10% на оптово-відпускні ціни. Також виробники пшеничного хліба зможуть купувати газ на біржі, який приватні виробники зобов'язані продавати за собівартістю плюс 25%.

Нагадаємо, що український уряд ввів держрегулювання цін на продукти: у переліку перебуває 35 продуктів.

Раніше Кабінет міністрів України обмежив вартість природного газу для виробників продовольства: борошна та хліба, молока, курятини, соняшникової олії, а також запровадив держрегулювання цін на соняшникову олію і батон.

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