В Украине изменилась стоимость сахара: какая цена

Средняя стоимость килограмма – 26,27 грн.

В январе 2022 года килограмм сахара в Украине подешевел немного подешевевший, но уже в феврале цена снова начала расти.

Об этом сообщает Агроцентр.

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В настоящее время средняя стоимость одного килограмма сахара составляет 26,27 грн. В супермаркетах стоимость колеблется от 25,30 грн. до 27,20 грн. за килограмм.

Специалисты отмечают, что трехкилограммовая пачка сахара в феврале стала меньше в цене. Если в январе стоимость была 81,80, то в феврале – 77,90 грн.

Издание пишет, что сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены в прошлом году. В Государственной службе статистики сообщают, что за год стоимость выросла на 61,5%.

Как сообщалось, в Украине снова выросли цены на хлеб: стоимость достигла рекордного уровня за последние пять лет. В феврале 0,6 кг хлеба в супермаркете стоит 25,9 грн. Подорожал в магазинах и нарезной хлеб весом 0,6 кг: стоит 25,5 грн, что больше гривны больше, чем в январе.

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