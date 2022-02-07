В Україні змінилася вартість цукру: яка ціна

Середня вартість кілограма - 26,27 грн.

У січні 2022 року кілограм цукру в Україні подешевшав трохи здешевшав, але вже у лютому ціна знову почала зростати.

Про це повідомляє Агроцентр.

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Наразі середня вартість одного кілограма цукру становить 26,27 грн. У супермаркетах вартість коливається від 25,30 грн до 27,20 грн за кілограм.

Фахівці відзначають, що трикілограмова пачка цукру у лютому стала меншою в ціні. Якщо у січні вартість була 81,80, то у лютому - 77,90 грн.

Видання пише, що цукор став одним із продуктів-рекордсменів щодо зростання ціни торік. У Державній службі статистики повідомляють, що за рік вартість зросла на 61,5%.

Як повідомлялося, в Україні знову зросли ціни на хліб: вартість досягла рекордного рівня за останні п'ять років. У лютому 0,6 кг хліба у супермаркеті коштує 25,9 грн. Здорожчав у магазинах і нарізний хліб вагою 0,6 кг: коштує 25,5 грн, що на понад гривню більше, ніж у січні.

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