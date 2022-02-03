До України почали ввозити більше імпортної свинини

М'ясо купували в Данії, Нідерландах, Бельгії.

Протягом січня 2022-го Україна імпортувала понад 6,5 тонн свинини.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Зазначається, що це в чотири рази більше, ніж в аналогічний період торік, відчать дані Державної митної служби. М'ясо купували в Данії, Нідерландах, Бельгії.

Натомість експорт свинини скоротився. Минулого місяця продали за кордон майже 61 тонну. Це на 68% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Від початку 2022 року найбільше української свинини закупили Конго, Ліберія та Грузія.

Як повідомлялося, українці почали білше вживти імпортних сирів: за рік імпорт зріс на 23,7%. До слова, лише у грудні 2021-го ввезли на майже 30% більше сиру, ніж у грудні 2020-го. Імпорт сягнув 29,124 млн доларів. Найбільші постачання сирів у грудні були з Польщі, Німеччини і Нідерландів.

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