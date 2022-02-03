В Украину начали ввозить больше импортной свинины

Мясо покупали в Дании, Нидерландах, Бельгии.
В январе 2022-го Украина импортировала более 6,5 тонн свинины.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Отмечается, что это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, откроют данные Государственной таможенной службы. Мясо покупали в Дании, Нидерландах, Бельгии.
В то же время экспорт свинины сократился. В прошлом месяце продали за границу около 61 тонны. Это на 68% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. С начала 2022 года больше украинской свинины закупили Конго, Либерия и Грузия.
Как сообщалось, украинцы стали белее употребить импортных сыров: за год импорт вырос на 23,7%. К слову, только в декабре 2021-го ввезли почти на 30% больше сыра, чем в декабре 2020-го. Импорт составил 29,124 млн долларов. Самые большие поставки сыров в декабре были из Польши, Германии и Нидерландов.
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