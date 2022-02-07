На Тернопільщині під суд відправили студентку, яка випивала у гуртожитку

На Тернопільщині під суд відправили студентку, яка випивала у гуртожитку

Дівчина вживала спиртне у місцевому технічному училищі, де це заборонено законом.

У Чорткові на Тернопільщині засудили студентку училища, яка любила випивати у гуртожитку.

Про це пише місцеве видання “Тернопільські події”.

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Як стало відомо, Чортківський районний суд попередив студентку про можливі наслідки через те, що вона у листопаді минулого року попалася за тим, що випивала у гуртожитку. Дівчина вживала спиртне у місцевому технічному училищі, де це заборонено законом.

На судові розгляди студентка не з'явилася. Проте колегія суддів все ж таки висунула їй попередження.

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