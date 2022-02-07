В Одесі чоловік зґвалтував на дитячому майданчику дівчину з ДЦП

В Одесі чоловік зґвалтував на дитячому майданчику дівчину з ДЦП

Чоловік відсидить 5 років у в'язниці.

В Одесі чоловік - уродженець Вінницької області - зґвалтував дівчину з ДЦП. Його засудили до п'яти років в'язниці. Свою провину він визнав.

Вирок виніс Суворівський районний суд Одеси, пише місцеве видання "Думська".

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Як стало відомо з рішення суду, стався злочин у червні минулого року на вулиці Ядова, 26. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, побачив, що дівчина перебувала сама на дитячому майданчику, та вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Дівчинка 2005 року, зазначає видання, страждає на ДЦП і перебуває на обліку в "Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я".

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Раніше стало відомо, що в Одесі чоловік показав школярці посеред вулиці свій статевий орган. Однак покарання він уник.

А у Полтавській області брат зґвалтував молодшу сестру, а мати замовчувала.

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