"Нехай звикає": у Сумській області батько розбещував 6-річну доньку

Чоловіка "на гарячому" спіймали знайомі.

У Сумській області 44-річний батько вчинив розпусні дії щодо малолітньої доньки. Конотопською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури регіону.

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За даними слідства, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, роздягнув свою 6-річну доньку та вчинив з нею розпусні дії сексуального характеру.

“Коли до кімнати зайшли знайомі та побали дії чоловіка, зробили йому зауваження. Він сказав, що нічого страшного в цьому немає, нехай звикає”, - йдеться у повідомленні відомства.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, у Каховці (Херсонська область) суд виніс вирок чоловікові: він пересилав дитині фото та відео інтимних частин свого тіла. До того ж він наполягав, щоб дівчинка пересилала йому такі самі фото у відповідь. Рішенням суду чоловік наступні 8 років проведе у місцях позбавлення волі.

А у Полтавській області брат зґвалтував молодшу сестру, а мати замовчувала.

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