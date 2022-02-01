"Нехай звикає": у Сумській області батько розбещував 6-річну доньку

Чоловіка "на гарячому" спіймали знайомі.
У Сумській області 44-річний батько вчинив розпусні дії щодо малолітньої доньки. Конотопською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури регіону.
За даними слідства, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, роздягнув свою 6-річну доньку та вчинив з нею розпусні дії сексуального характеру.
“Коли до кімнати зайшли знайомі та побали дії чоловіка, зробили йому зауваження. Він сказав, що нічого страшного в цьому немає, нехай звикає”, - йдеться у повідомленні відомства.
Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Каховці (Херсонська область) суд виніс вирок чоловікові: він пересилав дитині фото та відео інтимних частин свого тіла. До того ж він наполягав, щоб дівчинка пересилала йому такі самі фото у відповідь. Рішенням суду чоловік наступні 8 років проведе у місцях позбавлення волі.
А у Полтавській області брат зґвалтував молодшу сестру, а мати замовчувала.
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