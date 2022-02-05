Підвищений попит на валюту вгамувався - Нацбанк

Гривня зміцнилася на міжбанківському валютному ринку.

Упродовж останніх п’яти днів ситуація на валютному ринку стабілізувалася порівняно з попередніми тижнями. Пропозиція доларів переважала як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.

Про це повідомили у Національному банку України.

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"З одного боку, вгамувався підвищений попит на валюту, що виник у минулі періоди через вплив психологічного чинника, зумовленого погіршенням інформаційного середовища. З іншого, - зросла пропозиція валюти", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, за тиждень гривня на міжбанківському валютному ринку зміцнилася до 28,11 грн/долар з 28,68 грн/долар на закритті міжбанку минулої п’ятниці, зазначили в НБУ.

За даними НБУ, цього тижня вперше від початку року населення продало валюти більше, ніж купувало.

Чи перетне валютний термометр психологічну позначку в 30 гривень

Раніше стало відомо, що Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті (IDR) України з "позитивного" до "стабільного", а також підтвердило рейтинг на рівні "B".

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