В Одессе мужчина изнасиловал на детской площадке девушку с ДЦП

В Одессе мужчина изнасиловал на детской площадке девушку с ДЦП

Мужчина отсидит 5 лет в тюрьме.

В Одессе мужчина – уроженец Винницкой области – изнасиловал девушку с ДЦП. Его приговорили к пяти годам тюрьмы. Свою вину он признал.

Приговор вынес Суворовский районный суд Одессы, пишет местное издание "Думская".

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Как стало известно из решения суда, произошло преступление в июне прошлого года на улице Ядовая, 26. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел, что девушка находилась одна на детской площадке, и совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

Девушка 2005 года, отмечает издание, страдает ДЦП и состоит на учете в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья".

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Ранее стало известно, что в Одессе мужчина показал школьнице посреди улицы свой половой орган. Однако наказание он избежал.

А в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру, а мать умалчивала.

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