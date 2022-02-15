Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 февраля

За последние сутки число заболевших выросло почти на 30 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 15 февраля 2022 года зафиксировано 29 724 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 305 человек, 23 235 пациентов поправилось.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 889 человек, а 59 170 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 572 417 человек;

поправилось – 3 811 630 человек;

летальных исходов – 103 255;

проведено ПЦР-тестов – 19 113 493.

С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 человек, получили две дозы – 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек. Всего проведено 31 186 066 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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