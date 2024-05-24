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В Україні втретє за день оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні втретє за день оголосили масштабну повітряну тривогу

Сирени повітряної тривоги пролунали в усіх областях України

Причиною знову став вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії. 

Увечері 24 травня втретє за день на всій території України оголосили масшитабну повітряну тривогу.

Як повідомили у Повітряних силах, причиною знову став вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії. 

Винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал", які здатні вражати цілі на відстані до 2000 км.

Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. 

Нагадаємо, від часу останньої масштабної повітряної тривоги, оголошеної в усіх областях України, минуло близько двох годин.

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