В Україні втретє за день оголосили масштабну повітряну тривогу

Причиною знову став вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
Увечері 24 травня втретє за день на всій території України оголосили масшитабну повітряну тривогу.
Як повідомили у Повітряних силах, причиною знову став вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
Винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал", які здатні вражати цілі на відстані до 2000 км.
Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти.
Нагадаємо, від часу останньої масштабної повітряної тривоги, оголошеної в усіх областях України, минуло близько двох годин.
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