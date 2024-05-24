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По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

Сирени пролунали по всій території України

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.

Ввечері 24 травня вдруге за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Тривогу оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії. 

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - зазначили у Повітряних силах. За декілька хвилин до зльоту МіГа також повідомлялося про рух ракети через Сумщину в напрямку Полтавської області.

За інформацією моніторингових чатів, зліт МіГа відбувся з аеродрому "Приволзький" поблизу Астрахані.

Карта повітряних тривог / ©
Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

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