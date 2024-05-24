По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили масштабну повітряну тривогу

Ввечері 24 травня вдруге за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Тривогу оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - зазначили у Повітряних силах. За декілька хвилин до зльоту МіГа також повідомлялося про рух ракети через Сумщину в напрямку Полтавської області.

За інформацією моніторингових чатів, зліт МіГа відбувся з аеродрому "Приволзький" поблизу Астрахані.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

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