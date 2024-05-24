Найгарячіші ділянки фронту: експерт розповів, де наступає 140-тисячне угрупування ворога

Армія РФ має певний успіх на Покровському та Курахівському напрямках. Там є позиції, на які росіяни просунулися.

Про це в ефірі "1+1" сказав військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я б сказав, що ось ці два напрямки (Покровський та Курахівський – ред.) – це зараз основні за кількістю атак, наступальних дій російських військ, і за концентрацією сил і засобів, які тут знаходяться. Орієнтовно, до 140 тисяч російських військових знаходяться на цих двох напрямках, ведуть наступальні дії", – повідомив Мусієнко.

Нагадаємо, від початку доби найбільша активність противника спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії загарбників, знищують ворога, на окремих ділянках, зокрема на Придніпровському напрямку на лівобережжі Дніпра, покращують своє тактичне положення.

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