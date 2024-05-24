Самые горячие участки фронта: эксперт рассказал, где наступает 140-тысячная группировка врага

Армия РФ имеет определенный успех в Покровском и Кураховском направлениях. Там есть позиции, на которые россияне продвинулись.

Об этом в эфире "1+1" сказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я бы сказал, что вот эти два направления (Покровское и Кураховское – ред.) – это сейчас основные по количеству атак, наступательных действий российских войск, и по концентрации сил и средств, которые здесь находятся. Ориентировочно, до 140 тысяч российских военных находятся по этим двум направлениям, ведут наступательные действия", – сообщил Мусиенко.

Напомним, с начала суток наибольшая активность противника наблюдается на Купянском и Покровском направлениях. Наши воины жестко отвечают на штурмовые действия захватчиков, уничтожают врага, на отдельных участках, в частности, на Приднепровском направлении на левобережье Днепра, улучшают свое тактическое положение.

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