"Вовчанськ перетворять на Бахмут": Сапронов про ситуацію на Харківщині

За його інформацією, у Вовчанську тривають вуличні бої.

Волонтер та бізнесмен Юрій Сапронов, який проживає у Харкові, ексклюзивно для TСН.ua розповів, яка ситуація зараз у Харківській області та що розповідають українські захисники.

За його інформацією, ситуація на напрямі на Липці стабільна. Ворог знаходиться, напевно, за 4 кілометри від Липців.

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"Хлопці (ЗСУ. – Ред.) продовжують тиск і, мені здається, що небезпеки з півночі через Гоптівку на П'ятихатки та через Стрілечу на Липці, напевно, немає", – каже волонтер.

Сапронов додає, що у Вовчанську йдуть вуличні бої.

"Якщо станом на позавчора пів міста було у росіян, пів міста у нас, то ми їх трошки вибиваємо. Але там точно надовго, бо – вуличні бої, багатоповерхові будинки... Напевно, все-таки Вовчанськ вони перетворять, на жаль, на Бахмут”, – підсумував він.

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Сапронов: правда про Харківщину – ризики та сценарії розвитку. Що замовчують?