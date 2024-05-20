Бої за Вовчанськ: унікальні кадри, від яких холоне кров

Хто і як не дає ворогу підібратися ближче до Харкова.

Вже понад тиждень точаться запеклі бої на Харківщині. За інформацією Генштабу, росіяни розпочали наступ від 10 травня, але поки не досягли жодної зі своїх цілей, адже ворога зустріли мужні хлопці та дівчата з Сил оборони України. Прикордонники, тероборона та регулярні частини ЗСУ — саме вони не дають ворогу підібратися ближче до Харкова.

Команда ТСН.ua зібрала найяскравіші кадри того, як українські оборонці під покровом ночі зустрічають ворога, як б’ються в день, боронячи країну, та знищують десятки окупантів у Вовчанську та інших населених пунктах. Вас це точно вразить. Подробиці — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіста Артема Зябкіна.

Мужні прикордонники

10 травня 2024 року. Під селом Гатище, за 2 кілометри від якого Росія, українські вартові кордону на самому світанку першими зустрічають ворога. Зав’язується бій.

У лісі видимість мінімальна, тож росіян не видно — лише чути, як вони перегукуються. Ворог щільно поливає українських воїнів вогнем і отримує те саме у відповідь.



Як стане відомо пізніше, на штурм позицій воїнів ДПСУ йшли росіяни з елітного російського підрозділу сил спеціальних операції “Сенєж”. Озброєні до зубів і заточені вбивати, російський спецназ переважав кількісно. Аж раптом на лічені секунди перестрілка припинилась.

У відповідь росіяни отримали автоматну чергу. Бій продовжився, але не довго. Щоб вберегти себе, прикордонники змушені відступати.

Завдання — зоорієнтуватися і вийти на дорогу, а далі — свої. Бійці успішно відходять, а головне — без втрат.

Спецпризначені ГУР та бійці ССО

В той самий час зустріли ворога і українські спецпризначенці ГУР МО України. На відео — приголомшливі кадри нічного лісу, яким пересуваються бійці. Навколо все горить, діброву окутав дим, але ГУРівці, попри все, заряджені бити ворога по максимуму.

Працюють на Харківщині і українські ССО. У селі Глибоке, на самому прикордонні, вони отримали наказ викурити ворога з приватного будинку, де закріпилися росіяни. Бійці вирішили не ризикувати життями і не пробиватися в будинок силою, а попрацювати мізками. Ворога вигнав із будівлі дрон. Ті, що вижили, потрапили в полон.

Ситуація у Вовчанську

Пізніше ворог таки пробився на околиці Вовчанська. В самому місті бої не вщухають і донині, а від кадрів звідти холоне кров. На цьому відео українські бійці з боєм евакуюють пораненого в ногу побратима.

16 травня надійшла інформація, що окупанти намагаються штурмом взяти Вовчанську лікарню та закріпитися там. Їх пересування зафіксували з дрона українські воїни. Аж раптом окупанти почали вести себе вкрай дивно. Пояснити словами цю поведінку важко, її треба бачити.

Не знаємо, під чим на свої м’ясні штурми ходять ці нелюди, але стало відомо про ще один тяжкий злочин окупантів. Поруч із лікарнею, яку уже зайняли росіяни, українські дроноводи побачили одиноку людину на кріслі колісному. Вона мертва і військові впевнені, що беззахисну вбили росіяни.

Вовчанськ вщент зруйнований, туди продовжують прилітати ворожі КАБи, по ньому нещадно гатить артилерія, тут вже давно не стихають звуки автоматних черг і вибухів гранат. Росіяни знищили колись маленький, але затишний і квітучий Вовчанськ. На превеликий жаль, є там ті, хто цього схоже, не цінував і вирішив стати на бік ворога. Журналіст Андрій Цаплієнко з подробицями розібрав один із таких випадків. Схоже, ворог заздалегідь виявив у місті колаборантів.



“Важливий епізод, який зафіксували аеророзвідники у Вовчанську. Можливо, він дасть розуміння того, що в росіян у місті була агентура або просто «добровільні помічники», які чекали на їхній наступ.

Тактика ворога — просочення до Вовчанська малими групами і потім в підготовлених місцях формувати з малих груп більші, щоб більшими силами штурмувати українські позиції. Місця формування таких штурмових груп були заздалегідь визначені.

На відео помітно, як в гаражному кооперативі на півночі Вовчанська російський військовий прямує, ймовірно, за місцевим жителем до відкритих дверей гаражу та зникає там. Місцевий в білому капелюсі. Потім в цей же гараж через певний час заходить інший російський окупант.

Дуже хотілось би помилитися, бо сумно усвідомлювати, що хтось з жителів Вовчанська допомагає ворогам захоплювати і руйнувати власне місто”, — написав Цаплієнко.

Але, як демонструють самі ж військові, війна для багатьох із них не про жах, а про мужність і справжній козацький запал. Ці воїни у перші ж дні наступу на Харківщину прийняли бій. І на жодну секунду не втратили ні краплини енергії, та навіть почуття гумору. Ворога вони, до речі, стримали.

Діяльність волонтерів

Не втрачають духу і українські волонтери. Вони не менш відчайдушно боронять українців на своєму — вивозять малих, дорослих і старих, часто ризикуючи власними життями. Допомагають добровольці евакуювати і братів наших менших, незважаючи навіть на їхні розміри. Собачок, кішок та навіть корівок, кого тільки не вивезли ці хоробрі люди.



Команда ТСН.ua закликає українців ніколи не забувати про бійців на фронті і обов’язково допомагати їм, хоча б донатом. Саме ці хлопці та дівчата, бійці та волонтери, боронять незалежність України, а отже крок за кроком ведуть нас до перемоги.

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