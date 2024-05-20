Бои за Волчанск: уникальные кадры, от которых стынет кровь

Кто и как не дает врагу подобраться поближе к Харькову.

Уже больше недели идут ожесточенные бои на Харьковщине. По информации Генштаба, россияне начали наступление от 10 мая, но пока не достигли ни одной из своих целей, ведь врага встретили мужественные ребята из Сил обороны Украины. Пограничники, тероборона и регулярные части ВСУ именно они не дают врагу подобраться ближе к Харькову.

Команда ТСН.ua собрала самые яркие кадры того, как украинские защитники под покровом ночи встречают врага, как дерутся в день, защищая страну, и уничтожают десятки окупантов в Волчанске и других населенных пунктах. Вас это точно поразит. Подробности — в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналиста Артема Зябкина.

Мужественные пограничники

10 мая 2024г. Под селом Гатище, в 2 километрах от которого Россия, украинские стражи границы на рассвете первыми встречают врага. Завязывается сражение.

В лесу видимость минимальна, поэтому россиян не видно — только слышно, как они перекликаются. Враг плотно поливает украинских воинов огнем и получает то же самое в ответ.

Как станет известно позже, на штурм позиций воинов ГНСУ шли россияне из элитного российского подразделения сил специальных операций Сенеж. Вооруженные до зубов и заточенные убивать, русский спецназ преобладал количественно. Вдруг на считанные секунды перестрелка прекратилась.

В ответ россияне получили автоматную очередь. Бой продолжился, но недолго. Чтобы уберечь себя, пограничники вынуждены отступать.

Задача – сориентироваться и выйти на дорогу, а дальше – свои. Бойцы успешно отходят, а главное – без потерь.

Спецназначенные ГУР и бойцы ССО

В то же время встретили врага и спецназовцы ГУР МО Украины. На видео – потрясающие кадры ночного леса, по которому передвигаются бойцы. Вокруг все горит, дубраву окутал дым, но ГУРовцы, несмотря ни на что, заряжены бить врага по максимуму.

Работают в Харьковской области и украинские ССО. В селе Глубокое, на самом пограничном, они получили приказ выкурить врага из частного дома, где закрепились русские. Бойцы решили не рисковать жизнями и не пробиваться в дом силой, а поработать мозгами. Врага выгнал из здания дрон. Выжившие попали в плен.

Ситуация в Волчанске

Позже враг таки пробился на окраине Волчанска. В самом городе бои не утихают и по сей день, а от кадров оттуда стынет кровь. На этом видео украинские бойцы с боем эвакуируют раненого в ногу собратья.

16 мая поступила информация, что оккупанты пытаются штурмом взять Волчанскую больницу и закрепиться там. Их передвижение зафиксировали из дрона украинские воины. Вдруг оккупанты начали вести себя крайне странно. Объяснить словами это поведение трудно, его нужно видеть.

Не знаем, под чем на свои мясные штурмы ходят эти изверги, но стало известно о еще одном тяжком преступлении окупантов. Рядом с больницей, которую уже заняли россияне, украинские дроновады увидели одинокого человека на колесном кресле. Она мертва и военные уверены, что беззащитную убили россияне.

Волчанск полностью разрушен, туда продолжают прилетать вражеские КАБы, по нему беспощадно льет артиллерия, здесь уже давно не стихают звуки автоматных очередей и взрывов гранат. Россияне уничтожили когда-то маленький, но уютный и цветущий Волчанск. К сожалению, есть там те, кто этого похоже, не ценил и решил встать на сторону врага. Журналист Андрей Цаплиенко с подробностями разобрал один из таких случаев. Похоже, враг заранее обнаружил в городе коллаборантов.



“Важный эпизод, который зафиксировали аэроразведчики в Волчанске. Возможно, он даст понимание того, что у россиян в городе была агентура или просто «добровольные помощники», ожидавшие их наступления.

Тактика врага — пропитка в Волчанск малыми группами и затем в подготовленных местах формировать из малых групп больше, чтобы больше штурмовать украинские позиции. Места формирования таких штурмовых групп были заранее определены.

На видео заметно, как в гаражном кооперативе на севере Волчанская российский военный следует, вероятно, за местным жителем к открытым дверям гаража и исчезает там. Местный в белой шляпе. Затем в этот же гараж через некоторое время заходит другой русский оккупант.

Очень хотелось бы ошибиться, потому что грустно осознавать, что кто-то из жителей Волчанска помогает врагам захватывать и разрушать собственный город”, — написал Цаплиенко.

Но, как демонстрируют сами же военные, война для многих из них не об ужасе, а о мужестве и настоящем казацком пыле. Эти воины в первые дни наступления на Харьковщину приняли сражение. И ни на одну секунду не потеряли ни капли энергии, ни даже чувства юмора. Врага они, кстати, сдержали.

Деятельность волонтеров

Не теряют духа и украинские волонтеры. Они не менее отчаянно защищают украинцев на своем — вывозят малых, взрослых и стариков, часто рискуя собственными жизнями. Помогают добровольцы эвакуировать и братьев наших меньших, невзирая даже на их размеры. Собачек, кошек и даже коровок, кого только не вывезли эти храбрые люди.



Команда ТСН.ua призывает украинцев никогда не забывать о бойцах на фронте и обязательно помогать им хотя бы донатом. Именно эти ребята, бойцы и волонтеры, защищают независимость Украины, а значит, шаг за шагом ведут нас к победе.

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