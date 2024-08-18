"Сапери в шоці": що зробили на городах мешканці Чернігівщини

На Чернігівщині місцеві жителі вдалися до незвичного способу захисту своїх городів - підв'язали розсади помідорів табличками з написом "Небезпечно, міни!".

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про незвичайну ситуацію на Чернігівщині. Там місцеві жителі почали використовувати таблички з попередженням про мінну небезпеку для захисту своїх городів.

Про це йдеться на Facebook-сторінці ДСНС.

"Заміновані помідори": на Чернігівщині місцеві підв’язують розсаду табличками "Небезпечно, міни!". Сапери у шоці та закликають не використовувати їх у господарстві й дотримуватися правил безпеки", - кажуть у ДСНС.

На Чернігівщині місцеві підв’язують розсаду табличками "Небезпечно, міни!" / Фото: ДСНС

Нагадаємо, майже 174 тисячі квадратних кілометрів в Україні забруднені вибухонебезпечними предметами. Це приблизно 30% території всієї країни. Завдяки зусиллям співробітників ДСНС і військових ця цифра наразі зменшилася на 5%. Утім, ледь не щодня через необережність українці підриваються на мінах.

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