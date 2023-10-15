Жертвою міни на Харківщині став 14-річний хлопчик

У неділю, 15 жовтня, на Харківщині внаслідок вибуху міни постраждав 14-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“У селі Кам'янка Ізюмського району на вубохонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопчик. Госпіталізований з пораненням, отримує необхідну допомогу лікарів”, - йдеться у повідомленні.

Синєгубов закликав мешканців Харківщини бути обережними та пам'ятати про високу мінну небезпеку.

"У разі виявлення предмета, схожого на вибухонебезпечний, в жодному разі не можна його торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію", - порадив голова ОДА.

Цього ж дня у ще двох областях України трапилися такі нещасні випадки.

У Миколаївській області через підрив на міні загинув 14-річний хлопець. Його 12-річний товариш поранений.

У Чернігівській області на міні підірвались двоє чоловіків. Один з них загинув, другий – травмований.

Нагадаємо, раніше, 11 жовтня, на Харківщині підірвалися двоє хлопців – вони померли на місці.

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