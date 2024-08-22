"Пекло" на Покровському напрямку: усе про бої, просування ворога, евакуацію та загрози для України

Покровськ – критичний логістичний центр. Якщо місто впаде, це поставить під загрозу українську оборону та наблизить РФ до повного захоплення Донеччини.

Російські війська швидко просуваються на Донеччині і захоплюють дедалі нові населені пункти: найважча для ЗСУ ситуація – на Покровському напрямку. Ворог вже близько підійшов до самого Покровська, тож із громади евакуюють цивільних. Деякі аналітики оцінюють ситуацію на Донбасі як катастрофічну.

Усе про бої на Покровському напрямку, чому там така важка ситуація та чим Україні загрожує втрата міста, – читайте на ТСН.ua.

Ситуація на Покровському напрямку

Російські війська підійшли майже впритул до Покровська. За даними аналітика німецького видання BILD Юліана Рьопке на 21 серпня, ворожі сили перебувають вже за 7-8 км від міста. На початку року це було 38 км.

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Рьопке назвав ситуацію на Донеччині катастрофічною.

На свіжій мапі від аналітиків Deep State видно, що окупанти просунулися на південний схід від Покровська. Ворог захопив ще три населені пункти – Комишівку, Завітне і Новожеланне. Загарбники просунулися і біля Миколаївки.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, за попередню добу українські війська на Покровському напрямку відбивали 53 штурмових і наступальних дії агресора.

Ворог захопив Комишівку, Заповітне і Новожеланне на Донеччині / Мапа: Deep State

Мапа Deep State із просуванням ворога на Покровському напрямку

У зв'язку з важкою ситуацією на Покровському напрямку віцепрем’єрка Ірина Верещук 18 серпня закликала евакуюватися жителів Покровська, Мирнограда та Селидового:

"Звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів".

У Мирнограді – "жодних фортифікаційних споруд"

До цього ж закликала народна депутатка Мар’яна Безугла. Вона також розкритикувала владу Мирнограда за нібито бездіяльність щодо побудови фортифікаційних споруд.

"А тим часом, як місцева влада Мирнограда готується до оборони міста: замовили загороджувальні піраміди на понад 32 мільйони гривень з доставкою до 31 грудня 2024 року! Це можете перевірити на сайті Prozorro", – заявила нардепка.

За її даними на 16 серпня, у Мирнограді залишалося близько 30 тис. жителів, а всередині міста немає "жодних фортифікаційних споруд".

"Так його підготували вищі військові штаби разом з адміністраціями і Міноборони за 2,5 роки повномасштабного вторгнення і на 11 рік війни. Також на напрямку Сирським було проведено чергову ротацію за типом Торецької. Можливо, це якийсь хитрий план, не знаю. Зараз бої вже за 5 км від Мирнограда! Не краща ситуація в Покровську, вже менше 10 км", – написала Безугла.

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Водночас начальник Покровської МВА Сергій Добряк повідомив, що в кожному місті Донеччини закріплені військові бригади та є плани оборони. За його словами, бійці разом з обласною адміністрацією та інженерними військами працюють над будівництвом фортифікаційних споруд. Добряк наголосив, що чисельність ворога значно перевищує сили українських військ, тому іноді захисники змушені відступати.

Як повідомив 18 серпня пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Нацгвардії Микола Коваль, українські війська намагаються стримувати росіян на підходах до своїх позицій, але це вимагає значних зусиль.

"Тривають цілодобові бої. Це майже постійно прямі зіткнення. Стрілецькі бої відбуваються в лісистій місцевості та між будинками в селах. Противник несе великі втрати, але накопичив значну кількість особового складу", – розповів Коваль.

Вибухи артилерії вже під містами! Мирноград і Покровськ порожніють

Евакуація з Покровська та громади

19 серпня начальник Покровської МВА повідомив, що російська армія активно просувається до міста, і що у тамтешніх жителів залишається лише тиждень-два для евакуації. За даними Добряка, до початку війни у Покровську проживало 13 700 людей, а на 19 серпня там залишалося близько 4 800 осіб – тобто третина населення.

Очільник ОВА закликав мешканців виїжджати вже, поки це можливо зробити без поспіху. Невдовзі у Покровську доведеться припинити роботу всіх основних сервісів – це вода, електрика, газ, комунальний транспорт, магазини, банки, суди та інші установи.

Від 20 серпня із Покровської громади почалася обов’язкова, примусова евакуація дітей та родин із дітьми. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, у громаді проживають понад 53 тис. людей, зокрема майже 4 000 дітей.

"Ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине", – заявив Філашкін.

Евакуація з Покровського району / Фото: Associated Press

Водночас влада Мирнограда Покровського району заявила, що в місцевих жителів є лічені дні, аби евакуюватися до безпечніших районів. У місті вже діє посилена комендантська година, зачинилися магазини, аптеки.

"Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення... Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три", – заявив 19 серпня в. о. Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Евакуація з Покровська / Фото: Associated Press

Бої за Покровськ: що кажуть військові, влада та експерти

Покровський, Торецький та Нью-Йоркський напрямки залишаються особливо критичними на фронті, оцінив напередодні майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. За його словами, українська операція в Курській області не мала суттєвого впливу на перебіг боїв на Донеччині.

"Я розумію, що, мабуть, планувалося так, мабуть, хотілося почути, що вони забрали звідси свої сили... Але це не зовсім так. Росіяни майже не перекидали звідси їх. Резервів тут у них достатньо: і на нашому напрямку, і на напрямку Покровська", – зауважив Жорін.

Щодо кількості російських бійців, то військовий аналітик Владислав Селезньов повідомив, що ворог стягнув на Покровсько-Торецький напрямок угруповання у близько 201 тис. осіб.

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"Це дуже багато. До того ж у росіян – тотальна перевага в артилерійській компоненті, ще більш масштабна перевага в авіаційній компоненті. Ворожі КАБи постійно дошкуляють нашим оборонцям і мешканцям прифронтових територій. Проблем є чимало", – повідомив експерт.

Коментуючи події на Курщині, Селезньов висловив сподівання, що операція "матиме масштабнішу перспективу і змусить путінську армію рефлексувати на ті виклики, з якими вона стикається".

"Генерал Буданов десь два тижні тому заявив, що можливості російської армії будуть вичерпані за місяць-півтора. З тих півтора місяця вже два тижні пройшли. Ймовірно, від середини наступного місяця у ворога має скінчитися ресурс, отже ворог буде змушений переходити в стратегічну оборону і брати оперативну паузу", – оцінив аналітик.

Чи відійдуть ЗСУ від Покровська та Мирнограда

За словами Жоріна, можливий відхід українських сил з покровського і Торецького напрямків чи від цих міст розглядається лише як крайній захід для збереження життів військових.

"Він – ймовірний (сценарій відходу українських військ – ред.). Але тут дуже важливо, як цей відхід буде відбуватися і чи взагалі він буде відбуватися. Ворог на цій ділянці намагається нав'язати нам свою динаміку. Але ми маємо планувати свої дії. Війна завжди йде не за території, а за знищення ворога. Нам треба максимально знищити ворога. Як тільки ворога не буде на цих територіях – ми їх повернемо. У нас неспівмірні розміри по силах. Якщо десь треба перегрупуватися – нічого страшного. Але якщо ми хаотично посиплемося – це, м'яко кажучи, не дуже добре", – пояснив майор.

Цілком можливо, що восени будуть запеклі бої за сам Покровськ, вважає військовий аналітик, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"Покровський напрямок залишається одним із найкривавіших – "м’ясні штурми" армії РФ там тривають. Величезна кількість людей, техніки. Різні тактики та стратегії використовуються. Неймовірна кількість фугасних авіаційних бомб (ФАБ). Армія РФ продовжує посилюватися на цьому напрямку", – розповів експерт.

На думку Ступака, ворог прагне розрізати українські війська на Донеччині в на два складники – умовну північ і південь – і "доїдати" їх частинами.

Зеленський – про Покровський напрямок

У зверненні до українців 21 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав кілька доповідей головкома ЗСУ Олександра Сирського.

"Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. І дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони", – наголосив глава держави.

Зеленський: Розуміємо кроки ворога і посилюємось!

Чому ЗСУ втрачають території на Донеччині і чим загрожує втрата Покровська

У свіжій статті видання Associated Press із посиланням на командирів українських бригад повідомляється, що ЗСУ втрачають дорогоцінні позиції вздовж східного фронту, і що в цьому командири частково звинувачують погано навчених мобілізованих, а також очевидну перевага ворога у боєприпасах і авіації.

Новобранцям бракує навіть мінімального рівня підготовки, заявили командири та солдати чотирьох бригад, які обороняють район Покровська. Їм доводиться планувати операції з піхотою, яка не вміє стріляти по мішенях і не знає базової топографії. Деякі новобранці просто йшли з підготовлених позицій, а в деяких випадках налякані мобілізовані тікали з поля бою.

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За словами командирів, новобранці сприяли серії територіальних втрат, що дозволило ворогу просунутися, зокрема поблизу Покровська. Це місто – критичний логістичний центр, і якщо воно впаде, це поставить під загрозу українську оборону та наблизить Росію до повного захоплення Донеччини.

Останнім прикладом втрати території, в якій командири звинуватили новобранців, стала втрата села Прогрес у Покровському районі.

Військовий експерт Павло Нарожний напередодні повідомив, що наразі ЗСУ не можуть переламати динаміку на Покровському напрямку. Зокрема це тому, що росіяни мають перевагу за рахунок великої кількості ударів КАБами. Експерт зауважив, що Покровськ є дуже важливим для ворога, адже там розташована надважлива дорога Мирноград – Краматорськ. Цією трасою відбувається суттєва частина постачання до Часового Яру.

"Якщо вони її обріжуть, то залишиться дорога лише через Слов’янськ. Про неї теж не можна сказати, що вона абсолютно безпечна. Якщо росіяни зможуть порізати нашу логістику, тут без варіантів – тоді Часів Яр приречений. Буде питанням часу, коли з нього доведеться відходити, бо забезпечувати там бійців не вийде", – пояснив Нарожний.

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