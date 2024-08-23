Росіяни мають тактичні успіхи на Покровському напрямку – DeepState (мапа)

Ворог продовжує тиснути на найгарячішому напрямку фронту в районі Покровська і розвиває там тактичний успіх. Зокрема, штурмові групи окупантів намагаються закріпитися в Новогродівці.

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Піхота противника була помічена в Новогродівці та намагається закріпитися в багатоповерхівках, штурмуючи будинки. Там тривають важкі бої. Північніше здійснюються спроби ворога тиснути в напрямку Красного Яру", – йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій 23 серпня 2024 року / Фото: t.me/DeepStateUA

Найбільш активні дії ворога спостерігаються на Покровському та Курахівському напрямках. На цих ділянках фронту зосереджено більше третини всіх атак.

Зокрема окупанти 20 разів намагалися атакувати українські позиції біля населених пунктів на Покровському напрямку та здійснили 15 атак на Курахівському напрямку.

Нагадаємо, українські війська мають успіхи на Луганщині. Зокрема, ЗСУ просунулися біля села Нововодяне.

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