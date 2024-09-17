Українські бійці показали ефектну роботу наземного дрона-камікадзе (відео)

Наземний протитанковий дрон-камікадзе, що самонаводиться, ефектно знищує ворожу бронетехніку. Кадри оприлюднили бійці 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" бригади "Рубіж".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці показали ефектну роботу наземного дрона-камікадзе

Раніше бійці ЗСУ з HIMARS вдарили по полігону зі скупченням особового складу армії РФ у Донецькій області. У Мережі з'явилися кадри наслідків прильоту касетних боєприпасів. РосЗМІ повідомляють про ліквідацію щонайменше 50 російських військовослужбовців.

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