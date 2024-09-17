Атака дронів на Суми: спалахнули пожежі на двох великих електропідстанціях

Росіяни вдарили по підстанціях, які живлять місто Суми та область: стало відомо, коли мешканцям повернуть світло.

В ніч проти 17 вересня росіяни влучили у дві підстанції в Сумах, місто частково залишилося без світла. На двох великих електропідстанціях спалахнули пожежі. Однак, на щастя, постраждалих немає.

Про це розповів в етері КИЇВ24 депутат Сумської районної ради, голова БФ “Час” В’ячеслав Рябченко.

"Ніч була дуже важкою. Такої ночі ще, певно, не було. Є два влучання у Сумах в об’єкти енергетичної інфраструктури. Зараз Суми частково без світла. Є влучання в Конотопі. Ситуація дуже важка та критична", – сказав він.

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Рябченко зазначив, що на Суми летіло багато дронів і лунало близько десятка вибухів. Найбільше пошкоджені дві підстанції, які живлять місто та область.

"Багато “Шахедів” було і близько 10 вибухів. На цей час інформації про постраждалих немає. Є інформація про влучання в енергетичну інфраструктуру. Це повідомили джерела з добробатів та обленерго. Пошкоджені дві підстанції, які живлять місто Суми та область", – зазначив депутат.

Коли мешканцям повернуть світло

Наразі енергетики працюють над усуненням пошкоджень, завданих енергооб’єктам у Сумській області. До сьогоднішнього вечора електропостачання мають відновити, повідомила НЕК “Укренерго”.

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок 17 вересня знеструмлено 975 населених пунктів, зокрема понад 50 населених пунктів – через наслідки негоди. Енергетики обіцяють повернути світло в оселі до вечора.

Як повідомлялося, вдень 17 вересня в Сумах сталася серія потужних вибухів. Моніторингові канали інформували про удари балістикою.

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