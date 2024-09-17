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В Україні оголошено нетипову повітряну тривогу: деталі

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В Україні оголошено нетипову повітряну тривогу: деталі

Повітряна тривога. / Фото: Associated Press

доповнюється

В вівторок, 17 вересня, в Україні було оголошено нетипову повітряну тривогу. Станом на 12:05 сирени лунали лише у двох областях. 

Про це стало відомо з мапи тривог. 

О 12:01 повітряну тривогу було оголошено у Львівській області, а о 12:04 - в Івано-Франківській.

Інформації від Повітряних сил наразі немає.Тим часом очільник львівської ОВА Максим Козицький підтвердив загрозу дронів. Моніторингові канали пишуть про БпЛА невідомого типу на Прикарпатті та Львівщині. 

"Є загроза ударних безпілотників. Не ігноруйте", - наголосив чиновник.

Мапа тривог станом на 12:05 вівторка, 17 вересня. / ©
Мапа тривог станом на 12:05 вівторка, 17 вересня.

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