Атака дронов на Сумы: вспыхнули пожары на двух крупных электроподстанциях

Россияне ударили по подстанциям, которые питают Сумы и область: стало известно, когда жителям вернут свет.

В ночь на 17 сентября россияне попали в две подстанции в Сумах, город частично остался без света. На двух крупных электроподстанциях вспыхнули пожары. Однако, к счастью, пострадавших нет.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 депутат Сумского районного совета, председатель БФ "Час" Вячеслав Рябченко.

"Ночь была очень тяжелой. Такой ночи еще не было. Есть два попадания в Сумах в объекты энергетической инфраструктуры. Сейчас Сумы частично без света. Есть попадания в Конотопе. Ситуация очень тяжелая и критическая", – сказал он.

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Рябченко отметил, что на Сумы летело много дронов и раздавалось около десятка взрывов. Больше всего повреждены две подстанции, питающие город и область.

"Много "Шахедов" было и около 10 взрывов. В настоящее время информации о пострадавших нет. Есть информация о попадании в энергетическую инфраструктуру. Это сообщили источники из добробатов и облэнерго. Повреждены две подстанции, питающие город Сумы и область", — отметил депутат.

Когда вернут жителям свет

В настоящее время энергетики работают над устранением нанесенных повреждений энергообъектам в Сумской области. До сегодняшнего вечера электроснабжение должно быть возобновлено, сообщила НЭК "Укрэнерго".

Всего из-за боевых действий и по другим причинам на утро 17 сентября обесточено 975 населенных пунктов, в том числе более 50 населенных пунктов — из-за последствий непогоды. Энергетики обещают вернуть свет в дома к вечеру.

Напомним, днем 17 сентября в Сумах произошла серия мощных взрывов. Мониторинговые каналы информировали об ударах баллистики.

Самый эффективный способ остановки и уничтожения врага - дроны, в том числе ночные - командир «Сумы»

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