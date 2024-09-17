В Сумах произошла серия мощных взрывов

В городе произошло несколько взрывов на протяжении 15 мин.

Во вторник, 17 сентября, в Сумах произошло несколько взрывов. С 09:07 в Сумской области объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщают телеграммы-каналы и местные медиа.

"В Сумах был слышен звук взрыва", — говорилось в сообщении "Суспільного" в 11:02.

Уже через пять минут издание сообщило о новом взрыве в городе. Кроме того, было громко в 11:16.

Информации о взрывах в городе от власти не было. ПС предупреждали о запусках КАБов в Сумской области. Впрочем, мониторинговые каналы информируют об ударах по баллистике.

Напомним, ночью РФ ударила по энергообъектам в Сумской области. В регионе, а также в соседней Черниговской области произошло отключение света.

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