Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Сумах сталася серія потужних вибухів

В Сумах сталася серія потужних вибухів

Вибух. / Фото: Associated Press

У місті сталося кілька вибухів упродовж майже 15 хв.

У вівторок, 17 вересня, у Сумах сталося кільки вибухів. Від 09:07 в Сумській області оголошено повітряну тривогу. 

Про вибухи повідомляють Телеграм-канали і місцеві медіа.

"У Сумах було чути звук вибуху", - йшлося у повідомленні "Суспільного" об 11:02. 

Вже за п'ять хвилин видання повідомило про новий вибух у місті. Крім того, гучно було об 11:16.

Інформації про вибухи в місті від влади не було. ПС попереджали про запуски КАБів на Сумщині. Втім, моніторингові канали інформують про удари балістикою. 

Нагадаємо, вночі РФ вдарила по енергооб'єктах в Сумській області. В регіоні, а також в сусідній Чернігівській області сталися відключення світла. 

Читайте також:

Будуть вимикати? Нові удари по енергетиці! Чи будуть вимиати світло через обстріли? Деталі тут!

Будуть вимикати? Нові удари по енергетиці! Чи будуть вимиати світло через обстріли? Деталі тут!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація