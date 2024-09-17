В Сумах сталася серія потужних вибухів

У місті сталося кілька вибухів упродовж майже 15 хв.
У вівторок, 17 вересня, у Сумах сталося кільки вибухів. Від 09:07 в Сумській області оголошено повітряну тривогу.
Про вибухи повідомляють Телеграм-канали і місцеві медіа.
"У Сумах було чути звук вибуху", - йшлося у повідомленні "Суспільного" об 11:02.
Вже за п'ять хвилин видання повідомило про новий вибух у місті. Крім того, гучно було об 11:16.
Інформації про вибухи в місті від влади не було. ПС попереджали про запуски КАБів на Сумщині. Втім, моніторингові канали інформують про удари балістикою.
Нагадаємо, вночі РФ вдарила по енергооб'єктах в Сумській області. В регіоні, а також в сусідній Чернігівській області сталися відключення світла.
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